NYT: причастные к убийству Джамаля Хашогджи прошли боевую подготовку в США

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Четверо граждан Саудовской Аравии, причастных к журналиста Washington Post Джамаля Хашогджи, годом ранее прошли боевую подготовку в США, пишет газета The New York Times.

По сведениям издания, обучение саудовцев проводила в 2017 году базирующаяся в Арканзасе охранная компания Tier 1 Group по контракту, утвержденному Госдепартаментом США. Программа обучения включала отработку «безопасной стрельбы» и «противодействие нападению», а также наружное наблюдение и ближний бой. В компании подчеркнули, что тренировки носили оборонительный характер и были разработаны для улучшения защиты саудовских лидеров.

Как отмечает NYT, у нее нет сведений или доказательств того, что власти США или руководство компании Tier 1 Group были в курсе, что саудовцы, прошедшие обучение, причастны к репрессиям в своей стране. «Предоставленное обучение не имело отношения к их последующим отвратительным действиям», — сказано в ответе представителя компании газете.

В декабре 2019 года в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве Хашогджи. В сентябре 2020-го смертные приговоры заменили 20 годами лишения свободы каждому после того, как семья Хашогджи простила их. США вводили санкции против саудовцев, причастных к убийству журналиста Washington Post и преследованию диссидентов за рубежом.

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