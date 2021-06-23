Двум участникам январского митинга в поддержку Навального назначили два года колонии по делу о нападении на полицейских

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Александра Глушкова и Ольгу Бендас, признав их виновными по делу о нападении на сотрудников полиции на митинге 23 января в поддержку Алексея Навального, сообщает «ОВД-Инфо».

По версии следствия, Глушков на акции в Москве дважды ударил омоновца рукой по спине, а Бендас на Пушкинской площади несколько раз стукнула полицейского руками по голове и туловищу, а затем забрала лежавшую на земле дубинку.

Глушков признал вину, Бендас — сперва тоже, но затем на стадии судебного разбирательства от первоначальных показаний отказалась. Следственный комитет публиковал видео с извинениями обоих подозреваемых, добавляет «Медиазона».

После ареста Алексея Навального зимой 2021 года в России прошла серия протестных митингов, по итогам которой правоохранительные органы задержали более 11 тысяч человек. Более 100 из них стали фигурантами уголовных дел, заведенных по статьям о хулиганстве, применении насилия в отношении полицейских, перекрытии дорог и нарушении санитарных правил.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег