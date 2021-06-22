Российского легкоатлета Сергея Шубенкова оправдали по делу о нарушении антидопинговых правил

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций оправдала чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами по делу о нарушении антидопинговых правил. Сообщение об этом появилось на сайте независимого дисциплинарного органа Аthletics Integrity Unity.

Шубенкова подозревали в использовании , запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), пишет ТАСС. На слушаниях, прошедших 21 июня, российского спортсмена признали невиновным.

Сам легкоатлет, комментируя вынесенное решение, написал в инстаграме, что «нормальный честный спортсмен, который к запрещенке и не притрагивался никогда, случайно попал в нехорошую ситуацию». По словам атлета, в его организм попали небольшие частицы таблеток, которые принимал его сын.

Мой младший сын, как выяснилось, принимал таблетки из списка ВАДА, которые надо было подготавливать определенным образом (в три месяца дети не умеют глотать таблетки). От такой подготовки на кухне оставались микроскопические, почти невидимые частички, которые и стали причиной положительного допинг-теста в прошлом декабре.

В мае Сергей Шубенков обратился в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций и запросил нейтральный статус, необходимый для участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде в Токио. Менеджер спортсмена Павел Воронков опасается, что Шубенков не сможет вовремя получить нейтральный статус и останется без Олимпийских игр, намеченных на 23 июля — 8 августа.

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