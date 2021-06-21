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Штангистка Лорел Хаббард вошла в сборную Новой Зеландии. Она станет первым трансгендерным человеком, который выступит на Олимпиаде

Источник: Олимпийский комитет Новой Зеландии

Трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард, выступающая в супертяжелой весовой категории (свыше 87 килограммов) включена в олимпийскую сборную Новой Зеландии на Игры в Токио.

«У сборной Новой Зеландии сильная культура инклюзивности и уважения ко всем», — заявила глава новозеландского олимпийского комитета Керейн Смит.

Она подчеркнула, что Хаббард полностью соответствует критериям Международной федерации тяжелой атлетики и рекомендациям МОК для трансгендерных людей.

Хаббард, в свою очередь, заявила, что благодарна многим новозеландцам за ту доброту и поддержку, которую они ей оказали в непростые времена, когда она восстанавливалась после травмы и боролась за отбор в сборную.

Подробнее о Лорел Хаббард и ее пути на Олимпиаду

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