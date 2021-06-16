Объявлен шорт-лист «Большой книги». На премию претендуют Наринэ Абгарян, Леонид Юзефович и Евгений Водолазкин
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Совет экспертов «Большая книга» объявил короткий список претендентов на национальную литературную премию в 2021 году, говорится в сообщении, поступившем в адрес «Медузы».
В шорт-лист вошли произведения 13 авторов:
- Наринэ Абгарян, «Симон»;
- Дмитрий Бавильский, «Желание быть городом»;
- Юрий Буйда, «Сады Виверны»;
- Леонид Юзефович, «Филэллин»;
- Марина Степнова, «Сад»;
- Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота»;
- Оксана Васякина, «Рана»;
- Евгений Водолазкин, «Оправдание Острова»;
- Михаил Гиголашвили, «Кока»;
- Андрей Дмитриев, «Этот берег»;
- Майя Кучерская, «ЖЗЛ. Лесков. Прозёванный гений»;
- Владимир Паперный, «Архив Шульца»;
- Алексей Поляринов, «Риф».
Всего в начале года на премию выдвинули 336 произведений. Имена трех лауреатов «Большой книги» назовут в декабре.
В 2020 году победителем «Большой книги» стал Александр Иличевский с романом «Чертеж Ньютона», Второе место занял Тимур Кибиров с романом «Генерал и его семья», третье — Шамиль Идиатуллин с книгой «Бывшая Ленина».