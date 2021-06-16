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Объявлен шорт-лист «Большой книги». На премию претендуют Наринэ Абгарян, Леонид Юзефович и Евгений Водолазкин

Источник: Meduza

Совет экспертов «Большая книга» объявил короткий список претендентов на национальную литературную премию в 2021 году, говорится в сообщении, поступившем в адрес «Медузы».

В шорт-лист вошли произведения 13 авторов:

  • Наринэ Абгарян, «Симон»;
  • Дмитрий Бавильский, «Желание быть городом»;
  • Юрий Буйда, «Сады Виверны»;
  • Леонид Юзефович, «Филэллин»;
  • Марина Степнова, «Сад»;
  • Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота»;
  • Оксана Васякина, «Рана»;
  • Евгений Водолазкин, «Оправдание Острова»;
  • Михаил Гиголашвили, «Кока»;
  • Андрей Дмитриев, «Этот берег»;
  • Майя Кучерская, «ЖЗЛ. Лесков. Прозёванный гений»;
  • Владимир Паперный, «Архив Шульца»;
  • Алексей Поляринов, «Риф».

Всего в начале года на премию выдвинули 336 произведений. Имена трех лауреатов «Большой книги» назовут в декабре.

В 2020 году победителем «Большой книги» стал Александр Иличевский с романом «Чертеж Ньютона», Второе место занял Тимур Кибиров с романом «Генерал и его семья», третье — Шамиль Идиатуллин с книгой «Бывшая Ленина».

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