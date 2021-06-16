Объявлен шорт-лист «Большой книги». На премию претендуют Наринэ Абгарян, Леонид Юзефович и Евгений Водолазкин

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Совет экспертов «Большая книга» объявил короткий список претендентов на национальную литературную премию в 2021 году, говорится в сообщении, поступившем в адрес «Медузы».

В шорт-лист вошли произведения 13 авторов:

Наринэ Абгарян, «Симон»;

Дмитрий Бавильский, «Желание быть городом»;

Юрий Буйда, «Сады Виверны»;

Леонид Юзефович, «Филэллин»;

Марина Степнова, «Сад»;

Виктор Ремизов, «Вечная мерзлота»;

Оксана Васякина, «Рана»;

Евгений Водолазкин, «Оправдание Острова»;

Михаил Гиголашвили, «Кока»;

Андрей Дмитриев, «Этот берег»;

Майя Кучерская, «ЖЗЛ. Лесков. Прозёванный гений»;

Владимир Паперный, «Архив Шульца»;

Алексей Поляринов, «Риф».

Всего в начале года на премию выдвинули 336 произведений. Имена трех лауреатов «Большой книги» назовут в декабре.

В 2020 году победителем «Большой книги» стал Александр Иличевский с романом «Чертеж Ньютона», Второе место занял Тимур Кибиров с романом «Генерал и его семья», третье — Шамиль Идиатуллин с книгой «Бывшая Ленина».

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