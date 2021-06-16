Госдума ввела штрафы за упоминание в СМИ террористических организаций без маркировки о том, что они запрещены в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о штрафах за публикацию в СМИ материалов, в которых упоминаются террористические организации, но нет указания, что они ликвидированы или признаны запрещенными в России.

Для граждан за это предусмотрен штраф от 2000 до 2500 рублей, для должностных лиц — от 4000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей. Кроме того, во всех случаях предусмотрена конфискация предмета правонарушения.

Проект закона был внесен в Госдуму в январе. Его авторами стали глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Раньше СМИ обязаны были сопровождать специальной маркировкой только экстремистские организации. Их нельзя упоминать без указания на то, что эта организация ликвидирована или запрещена.

В пояснительной записке к проекту закона Хинштейна и Боярского говорится, что отсутствие требования сопровождать такой маркировкой террористические организации — это правовой пробел, который законопроект призван устранить.

Штрафы за отсутствие маркировки при упоминании экстремистских и террористических организаций одинаковы.

Вот как было раньше

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