В Новосибирске взорвалась автозаправка. Пострадали более 20 человек

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По меньшей мере 21 человек пострадал в результате пожара на автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска.

Взрыв нескольких резервуаров с газом произошел днем 14 июня на АЗС «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе. По предварительным данным, причиной инцидента стал выброс газа во время разгрузки газовоза.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Его удалось ликвидировать.

Как сообщили «Интерфаксу» на областной станции скорой помощи, восемь человек из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них — двое пожарных.

Угрозы жилым домам из-за взрывов не было, рассказали в оперативных службах. По факту пожара на АЗС Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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