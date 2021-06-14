Новак Джокович победил на «Ролан Гаррос». Это его 19-й титул «Большого шлема»

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Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Франции. В финальном матче «Ролан Гаррос», состоявшемся вечером 13 июня в Париже, Джокович победил греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. Встреча, продолжавшаяся более четырех часов, завершилась со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

34-летний Джокович, занимающий первое место в рейтинге АТР, выиграл на «Ролан Гаррос» второй раз в карьере. В общей сложности это 19-я победа Джоковича в турнирах «Большого шлема». Больше титулов — 20 побед — только у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

В феврале Джокович также победил на Australian Open, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева.

В женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» победила чешская теннисистка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.

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