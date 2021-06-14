Московскому «Мегаспорту» угрожает закрытие за нарушение санитарных норм на концерте группы «Звери»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти Москвы выявили «грубые нарушения» санитарных норм на концерте группы «Звери», состоявшемся 12 июня в дворце спорта «Мегаспорт». Об этом пишет агентство «Москва».

Так, на подходах к зданию фиксировались «большие очереди людей». «Дополнительный мониторинг социальных сетей выявил грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания посетителями концерта», — рассказал замглавы Объединения административно-технических инспекций Москвы.

Администрацию «Мегаспорта» вызвали в инспекцию для составления административного протокола. По статье 20.6.1 КоАП заведению может грозить штраф до одного миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В России с начала июня растет статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией. 13 июня были выявлены 14 723 новых случая COVID-19, что стало максимальным суточным приростом с февраля. 14 июня зафиксирован 13 721 случай ковида.

В Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 12 по 20 июня объявлены нерабочие дни. Дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19 вводятся с 17 июня в Петербурге.

11 июня московские власти пригрозили закрытием трех кафе на Патриарших прудах — Gucci shop & bar, Pinch и «№ 13» — за нарушения антикоронавирусных норм.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег