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Александр Поветкин объявил об окончании карьеры

Источник: Instagram

Российский боксер Александр Поветкин объявил об окончании карьеры в профессиональном спорте.

«Я завершил карьеру, всех благодарю за поддержку. Такое решение, конечно, далось непросто», — заявил Поветкин на пресс-конференции вечером 13 июня, которая транслировалась в его инстаграме.

Последний бой 41-летнего Поветкина состоялся 27 марта в Гибралтаре. Россиянин проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде британцу Диллиану Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. 

За свою карьеру Поветкин одержал 36 побед (25 из них — нокаутом). Еще три поединка завершились поражениями и один ничьей.

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