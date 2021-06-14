Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Российский боксер Александр Поветкин объявил об окончании карьеры в профессиональном спорте.

«Я завершил карьеру, всех благодарю за поддержку. Такое решение, конечно, далось непросто», — заявил Поветкин на пресс-конференции вечером 13 июня, которая транслировалась в его инстаграме.

Последний бой 41-летнего Поветкина состоялся 27 марта в Гибралтаре. Россиянин проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде британцу Диллиану Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

За свою карьеру Поветкин одержал 36 побед (25 из них — нокаутом). Еще три поединка завершились поражениями и один ничьей.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег