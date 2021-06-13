Активиста Павла Крисевича арестовали по делу о хулиганстве из-за акции на Красной площади. Он сымитировал самоубийство

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Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца акциониста Павла Крисевича, сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова.

Адвокат Гильманов представил суду 128 поручительств за Крисевича, но суд отказался их приобщать.

В отношении Крисевича возбуждено уголовное дело о хулиганстве из-за его акции на Красной площади 11 июня. Активист дважды выстрелил в воздух холостыми патронами, а потом сымитировал самоубийство, «выстрелив» себе в голову. Так он стремился выразить протест против ущемления свободы выражения мнения в России.

Во время акции, кроме самого Крисевича, была задержана журналистка издания Sota Ника Самусик, снимавшая происходящее. Она также проходит по делу о хулиганстве в статусе подозреваемой. 13 июня Таганский суд Москвы должен избрать ей меру пресечения.

Фигурантам дела может грозить штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет.

Павел Крисевич наиболее известен по перформансу у здания ФСБ на Лубянке в ноябре 2020 года. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел.

За эту акцию Крисевич получил 15 суток административного ареста. Вслед за этим активиста отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.

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