Организаторы «Бессмертного полка» из-за ковида отказались от проведения шествия в очном формате

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Организаторы акции «Бессмертный полк» не будут подавать заявку на проведение шествия в традиционном, очном формате 24 июня, как планировалось ранее. Об этом сообщила «Интерфаксу» сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Такое решение, пояснила она, принято из-за пандемии COVID-19.

Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет

В других городах, добавила Цунаева, организаторы «Бессмертного полка» также в этом году не будут выступать с инициативой проведения очных шествий.

В 2020 году ежегодная акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса прошла онлайн. Любой желающий мог опубликовать на сайте акции фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем их транслировали в интернете, на телевидении и на медиа-экранах в формате виртуального шествия.

В 2021 году помимо онлайн-акции 9 мая организаторы планировали провести и шествия в очном формате в июне.

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