«Лига безопасного интернета» обнаружила «системную пропаганду наркотиков» у 200 блогеров. После ее жалобы завели административное дело на Дудя

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Директор ассоциации Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, заявила, что сейчас в России более 200 блогеров занимаются пропагандой наркотиков.

«На самом деле это не только один-два блогера, в отношении которых мы направляли обращения, — это более 200 блогеров, которые занимаются системной пропагандой наркотических веществ и делают это уже более года», — цитирует РБК выступление Мизулиной на круглом столе Общественной палаты России по защите детей от опасного интернет-контента.

«Лига безопасного интернета» жаловалась на пропаганду наркотиков в двух интервью Юрия Дудя — с Моргенштерном и Ивангаем. В отношении журналиста было возбуждено административное дело по статье КоАП о пропаганде наркотических средств с помощью интернета. Эта статья предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.

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