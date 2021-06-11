Один из самых близких соратников Лукашенко Виктор Шейман подал в отставку. Лукашенко попросил его «далеко не уходить»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Александр Лукашенко принял рапорт Виктора Шеймана об отставке с должности управляющего делами президента Беларуси. Об этом сообщается на сайте белорусского президента.

Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. <…> Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. <…> Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну.

Шейман стал управляющим делами президента Беларуси в 2013 году. Формально он покинет должность после того, как Лукашенко подпишет соответствующий указ.

На видеозаписи, который выложил связанный с пресс-службой белорусского президента телеграм-канал «Пул первого», Лукашенко пообещал предложить Шейману «несколько вариантов работы» летом 2021 года.

Виктор Шейман — один из самых близких соратников Александра Лукашенко. С 1994 года, когда Лукашенко стал президентом Беларуси, Шейман занимал ряд высоких должностей, включая должности секретаря Совета безопасности, генерального прокурора, главы президентской администрации.

Имя Шеймана осталось в санкционных списках даже после того, как в 2010-х основные пакеты санкций США и ЕС против Беларуси были сняты. Его связывали с «эскадронами смерти», участников которых обвиняют в убийствах политических оппонентов Лукашенко в конце 1990- и начале 2000-х годов.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег