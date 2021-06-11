Минтруд предложил выплачивать материнский капитал отцам-одиночкам

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Минтруд подготовил проект закона, предусматривающего выплату материнского капитала отцам-одиночкам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сертификат на выплаты, в соответствии с предложением министерства, смогут получить мужчины, в одиночку воспитывающие второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года.

Материнский капитал выдается в России с 2007 года — на него имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается и при рождении первого ребенка.

В 2021 году размер материнского капитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи — на второго и последующих детей.

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