Банк России повысил ключевую ставку до 5,5% годовых

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Центробанк России объявил о повышении на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых.

«Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», объяснил регулятор решение пересмотреть ключевую ставку.

Банк России также сообщил, что на ближайших заседаниях может быть принято решение о дальнейшем повышении ключевой ставки.

Предыдущий раз ЦБ повышал ключевую ставку в конце апреля, также на 0,5 процентных пункта.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег