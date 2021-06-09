Житель Краснодара, которому по ошибке удалили часть кишечника, отсудил у больницы пять миллионов рублей

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Житель Краснодара отсудил у городской больницы скорой помощи пять миллионов рублей за врачебную ошибку. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В ноябре 2019 года пациент поступил в больницу с диагнозом «острый аппендицит». Его прооперировали и в рамках формальной процедуры отправили удаленный аппендикс на гистологическое исследование. По результатам исследования мужчине сообщили, что у него обнаружено онкологическое заболевание кишечника, и удалили часть органа.

Позднее выяснилось, что биоматериал, представленный на гистологическое исследование, принадлежал другому пациенту, а операция по удалению части кишечника была сделана ошибочно.

Ранее Mash и НТВ сообщали, что от врачебной ошибки пострадал студент Илья Томенко, которому на тот момент было 18 лет. Он рассказал, что операция по удалению аппендикса проходила ночью, и медработники перепутали его биоматериал с биоматериалом другой пациентки. В результате ему удалили 30 сантиметров кишечника. Ошибка обнаружилась после генетического исследования биоматериала в Петербурге.

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