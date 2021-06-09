В Чечне приговорили к полутора годам беженца Магомеда Гадаева, высланного из Франции. В 2010 году он бежал в Европу после пыток в чеченской тюрьме

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В Чечне суд приговорил к полутора годам колонии-поселения Магомеда Гадаева, который долгое время жил во Франции и был депортирован оттуда в конце 2020 года. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Гадаева признали виновным в незаконном обороте оружия. При этом схрон с оружием нашли в тот день, когда Гадаева депортировали. До этого он не был в России с 2010 года.

Как отмечает «Би-би-си» относительно мягкое решение суда стало неожиданностью для правозащитников. Родные Гадаева опасались за его судьбу и полагали, что ему может грозить смертельная опасность, после того в апреле он отказался от услуг адвоката — предположительно, из-за давления силовиков.

Гадаев бежал в Европу в 2010 году — после того, как несколько месяцев находился в заключении в Чечне и подвергался там пыткам. Он проходил свидетелем по другому делу о похищении другого жителя республики и дал показания на силовиков, рассказав о пытках, запугиваниях и убийствах. Сначала Гадаев получил статус беженца в Польше, а потом переехал во Францию.

В 2020 году после убийства школьного учителя власти Франции начали обращать особое внимание на всех выходцев с Кавказа — и Гадаева отправили в депортационный лагерь. Суд запретил высылать его в Россию, согласившись с доводами адвокатов о том, что там ему может грозить опасность — но полиция все равно депортировала его, ссылаясь на приказ главы МВД. Перед вылетом из Парижа Гадаев вскрыл себе живот в знак протеста против высылки.

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