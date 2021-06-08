В Волгоградской области ранены двое подростков при стрельбе около школы

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Двое подростков получили огнестрельные ранения в результате стрельбы около школы в городе Волжский Волгоградской области, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 8 июня в школе № 15 поселка Краснооктябрьский. Пострадавшие, подростки 2005 и 2006 годов рождения, сумели скрыться в школе, после чего им вызвали скорую и доставили в больницу. У одного из них ранение в ногу, у другого — в предплечье. Состояние здоровья учеников не вызывает опасений у медиков, рассказали в областном комитете здравоохранения.

В настоящее время полиция ведет поиски мужчины, который выстрелил по подросткам, предположительно, из пневматического оружия. Нападавший, возможно, был пьян.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах сообщил, что среди основных версий рассматриваются стрельба из хулиганских побуждений или на почве бытового конфликта.

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