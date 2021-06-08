В России проведут эксперимент по внедрению цифровых профилей учеников. Их будут заводить при приеме в детский сад и школу

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Министерство просвещения РФ подготовило концепцию по формированию «цифрового профиля обучающегося», сообщает газета «Коммерсант», изучившая проект.

Цифровой профиль, согласно концепции, станет обязательным, его будут регистрировать при первом обращении за образовательной услугой, например, при зачислении в детский сад или первый класс школы. В цифровом портфолио предлагается хранить все достижения учащихся. Профиль будет содержать актуальные сведения, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса».

Создание цифровых профилей учеников проверят в рамках эксперимента по внедрению , который проходит в 15 регионах России до 31 декабря 2022 года, сообщил источник «Коммерсанта», знакомый с деталями проекта.

Одновременно с этим глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил ТАСС, что ведомство собирается создать ресурс «Мои успехи», где станут собирать достижения школьника и формировать его цифровой портрет. По его словам, вузы смогут учитывать эти данные абитуриентов при зачислении.

В сентябре 2020 года министр просвещения Сергей Кравцов заявил «Российской газете», что цифровая образовательная среда «сделает видимыми и измеримыми все успехи и неудачи школьника», прогресс которых станут фиксировать в «цифровой биографии».

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