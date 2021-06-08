Суд оставил в силе приговор Любови Соболь по «квартирному делу». Ей назначили год исправительных работ условно

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Перовский суд Москвы отклонил апелляционную жалобу на приговор юристу Любови Соболь, признанной виновной в нарушении неприкосновенности жилища. Об этом сообщает ТАСС.

В последнем слове на заседании в суде Соболь заявила, что не согласна с приговором и будет его обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека.

15 апреля мировой суд приговорил Любовь Соболь по делу о проникновении в чужую квартиру к году исправительных работ условно с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

«Квартирное дело» против Любови Соболь возбудили после того, как 21 декабря 2020 года она приехала к квартире сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева — ранее этот человек в телефонном разговоре с Алексеем Навальным фактически подтвердил, что политика пытались отравить боевым ядом из группы «Новичок».

Потерпевшей стороной по делу выступала теща сотрудника ФСБ Галина Субботина. Она утверждала, что Соболь оттолкнула ее и ворвалась в квартиру. Сам Кудрявцев не проходил по делу ни свидетелем, ни потерпевшим, поскольку следствию не удалось установить его местоположение.

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