Профсоюзы попросили Путина возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Ее отменили в 2016 году

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Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков попросил президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам, которую отменили в 2016 году.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», — заявил Шмаков в письме, направленном Путину (его копия опубликована на сайте федерации).

Глава организации отметил, что правительство не одобрило ни один из законопроектов о возвращении индексации пенсий, предложенных депутатами, и не внесло в Госдуму свой вариант.

В декабре 2020 года Шмаков на встрече с Путиным уже просил президента вернуться к вопросу об индексации пенсий. В ответ глава государства поручил правительству до 1 февраля представить предложения по этому вопросу, кабинет министров подготовил соответствующий доклад, содержание которого не раскрывалось.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году, чтобы уменьшить дефицит Пенсионного фонда России. Тогда сообщалось, что речь идет о временной мере, но срок действия заморзки индексации не уточнялся. При этом для работающих пенсионеров сохранили перерасчет выплат, проводимый раз в год, исходя из тех взносов, которые заплатил за них работодатель.

В России, по данным Росстата на 1 января 2021 года, работали 8,9 миллиона пенсионеров, или 20,7% от общего числа тех, кто имеет право на пенсию.

С 2016 года число работающих пенсионеров сократилось более чем в полтора раза — тогда в стране проживали 15,3 миллиона пенсионеров, продолжавших работать (или 35,7% от общего числа пенсионеров). Росстат связывает это снижение с отменой индексации пенсий.

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