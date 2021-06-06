Прокуратура признала законным обыск, после которого журналистка Ирина Славина совершила самоубийство
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Прокуратура Нижегородской области признала законным решение об обыске, проведенном у главного редактора издания KozaPress Ирины Славиной, после которого она совершила самоубийство. Об этом говорится в ответе прокуратуры, опубликованном в фейсбуке KozaPress.
«При проведении обыска нарушений уголовно-процессуального закона не обнаружено», — сказано в решении ведомства.
Обыск у Славиной провели по уголовному делу о работе «нежелательной организации», по которому журналистка проходила как свидетель.
Также прокуратура признала законным штраф в размере 5000 рублей, назначенный Славиной в 2019 году по статье об участии в деятельности «нежелательной организации».