Прокуратура признала законным обыск, после которого журналистка Ирина Славина совершила самоубийство

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Прокуратура Нижегородской области признала законным решение об обыске, проведенном у главного редактора издания KozaPress Ирины Славиной, после которого она совершила . Об этом говорится в ответе прокуратуры, опубликованном в фейсбуке KozaPress.

«При проведении обыска нарушений уголовно-процессуального закона не обнаружено», — сказано в решении ведомства.

Обыск у Славиной провели по уголовному делу о работе «нежелательной организации», по которому журналистка проходила как свидетель.

Также прокуратура признала законным штраф в размере 5000 рублей, назначенный Славиной в 2019 году по статье об участии в деятельности «нежелательной организации».

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