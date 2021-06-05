Moodyʼs оставило кредитный рейтинг России на «инвестиционном» уровне. Но напомнило о рисках ограничения доступа к международным платежным системам

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Международное рейтинговое агентство Moodyʼs оставило суверенный кредитный рейтинг России на уровне («Baa3») со стабильным прогнозом.

Аналитики агентства объяснили стабильный прогноз тем, что Россия относительно безболезненно в экономическом плане перенесла пандемию коронавируса и что страна устойчива к политическим рискам, главным из которых являются новые санкции.

При этом в Moodyʼs подчеркнули, что санкционные ограничения в технологической сфере «препятствуют усилиям по модернизации и диверсификации российской экономики».

Агентство также напомнило, что в отношении России сохраняется возможность новых ограничений к международным платежным системам, при этом отметив, что считает такое развитие событий маловероятным.

Россия имеет «инвестиционный» рейтинг «Baa3» по версии «Moodyʼs» с февраля 2019 года. До этого на протяжении четырех лет он был «мусорным» («Ba1»).

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