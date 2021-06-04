«Все, что появится у Навального, будет взыскиваться». Глава судебных приставов рассказал о поисках имущества политика из-за долга Пригожину
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Судебные приставы ищут имущество и деньги политика Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 миллионов рублей, которые он должен выплатить бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
«Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество» — сказал Аристов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Главный судебный пристав России отметил, что, несмотря на то, что Навальный находится в колонии, исполнительное производство в отношении него продолжается. По словам Аристова, служба должна исполнить решение суда в течение трех лет. На сайте ФССП сказано, что исполнительный лист о взыскании с Навального 28 миллионов 924 тысячи рублей составили 20 марта 2020 года. Глава ФССП сообщил, что приставы взыскали часть долга, но не назвал точную сумму.
«В течение этого времени все, что будет появляться у Навального, конечно, будет взыскиваться», — сказал Аристов.
В августе 2020 года Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основателя организации Алексея Навального и сотрудницы фонда Любови Соболь в размере 87,7 миллиона рублей. Такую сумму по решению суда они должны были выплатить комбинату за распространение недостоверных, по мнению компании, сведений, прозвучавших в расследовании фонда о вспышке дизентерии в московских детсадах и школах в декабре 2018 года.