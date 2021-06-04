«Все, что появится у Навального, будет взыскиваться». Глава судебных приставов рассказал о поисках имущества политика из-за долга Пригожину

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Судебные приставы ищут имущество и деньги политика Алексея Навального, чтобы взыскать с него 29 миллионов рублей, которые он должен выплатить бизнесмену . Об этом «Интерфаксу» сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество» — сказал Аристов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Главный судебный пристав России отметил, что, несмотря на то, что Навальный находится в колонии, исполнительное производство в отношении него продолжается. По словам Аристова, служба должна исполнить решение суда в течение трех лет. На сайте ФССП сказано, что исполнительный лист о взыскании с Навального составили 20 марта 2020 года. Глава ФССП сообщил, что приставы взыскали часть долга, но не назвал точную сумму.

«В течение этого времени все, что будет появляться у Навального, конечно, будет взыскиваться», — сказал Аристов.

В августе 2020 года Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Фонда борьбы с коррупцией ( ), основателя организации Алексея Навального и сотрудницы фонда Любови Соболь в размере 87,7 миллиона рублей. Такую сумму по решению суда они должны были выплатить комбинату за распространение недостоверных, по мнению компании, сведений, прозвучавших в расследовании фонда о вспышке дизентерии в московских детсадах и школах в декабре 2018 года.

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