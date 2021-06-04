Владелец прав на Ждуна обратился в Верховный суд из-за стикеров с персонажем во «ВКонтакте»

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Владелец прав на персонажа , компания «Си Ди Лэнд контакт» подала жалобу в Верховный суд из-за использования образа Ждуна для стикеров «ВКонтакте». Жалоба зарегистрирована 2 июня, дата ее рассмотрения пока не назначена, пишет «Коммерсант».

Ранее «Си Ди Лэнд контакт» проиграла дело против «ВКонтакте» в трех судебных инстанциях. Компания утверждала, что соцсеть незаконно использует изображение Ждуна в стикерах, и требовала за это пять миллионов рублей. Но суды признали стикеры пародией на Ждуна, позволяющей свободно использовать изображение без согласия автора.

В своей жалобе в Верховный суд «Си Ди Лэнд контакт» настаивает, что стикеры — не пародия, а «переработка, которая должна была согласовываться с правообладателем». Во «ВКонтакте» с этими претензиями не согласны: «Все три [судебные] инстанции оказались единодушны во мнении, что не допускалось нарушения прав».

В 2017 году «Си Ди Лэнд контакт» заключила с голландской художницей Маргрит ван Брифорт, придумавшей Ждуна, договор на использование образа персонажа в России и СНГ.

После этого «Си Ди Лэнд контакт» стала подавать иски к физическим и юридическим лицам, которые как-либо использовали образ Ждуна в России. Среди компаний, с которыми судилась «Си Ди Лэнд контакт», были Первый канал, «Почта России», интернет-магазин Ozon.ru, хоккейный клуб «Спартак».

В 2018 году «Си Ди Лэнд контакт» отсудила 8,6 миллиона рублей у «Мегафона». Однако позднее стороны заключили мировое соглашение, условия которого не раскрывались.

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