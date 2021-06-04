Российскую военнослужащую приговорили к восьми годам колонии по обвинению в государственной измене

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 3 июня приговорил российскую военнослужащую Татьяну Кузьменко к восьми годам лишения свободы с отсрочкой в два года по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Кузьменко дали отсрочку до тех пор, пока ее ребенок 2009 года рождения не достигнет 14-летнего возраста, уточняет «Интерфакс».

Фабула уголовного в отношении Кузьменко не раскрывалась. По данным пресс-службы суда, военнослужащая признала вину в государственной измене. Ее дело рассматривали в особом порядке, то есть без изучения доказательств. Процесс проходил в закрытом режиме из-за того, что в деле есть материалы под грифом «совершенно секретно». Гособвинитель просил приговорить Кузьменко к 12 годам лишения свободы.

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