Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос»

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В Париже задержана 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова, подозреваемая в умышленном проигрыше на Открытом чемпионате Франции по теннису.

По данным газеты Le Parisien, полиция задержала спортсменку вечером 3 июня после матча первого круга женского парного разряда, в котором Сизикова вместе с россиянкой Екатериной Александровой проиграла представительницам Австралии Айле Томлянович и Сторм Сандерс со счетом 6:1, 6:1.

В октябре 2020 года прокуратура Франции сообщала, что проводит расследование из-за предполагаемого договорного матча с участием Сизиковой на «Ролан Гаррос». Он был сыгран 30 сентября в первом круге в парном разряде. Тогда Сизикова и американка Мэдисон Бренгл проиграли со счетом 6:7, 4:6 румынкам Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг.

Внимание прокуратуры матч привлек из-за подозрительных ставок в пятом гейме второго сета — на то, что Сизикова и Бренгл проиграют этот гейм, в разных букмекерских конторах было поставлено несколько сотен тысяч евро. В итоге они его действительно проиграли.

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