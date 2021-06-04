Международная ассоциация воздушного транспорта осудила запрет на полеты над Беларусью для европейских авиакомпаний
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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) осудила решение Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) запретить авиакомпаниям из Евросоюза летать над Беларусью после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. Об этом говорится в заявлении на сайте IATA.
Авиационная безопасность никогда не должна политизироваться. IATA осудила действия руководства Беларуси и призвала к проведению независимого расследования. Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларуси… тоже является политизацией авиационной безопасности. Это реакционное и разочаровывающее развитие событий.
IATA призвала EASA отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям самостоятельно оценивать риски полетов над Беларусью.
26 мая, через несколько дней после инцидента с самолетом Ryanair в Минске, EASA порекомендовала европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси. 2 июня EASA заменила эту рекомендацию на полный запрет полетов над Беларусью.
Лидеры ЕС из-за принудительной посадки рейса Ryanair решили запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и рекомендовали авиаперевозчикам из ЕС отказаться от полетов над территорией Беларуси. Это решение должно вступить в силу с 5 июня.
Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» из-за ограничений со стороны Евросоюза приостановила полеты в 20 стран. Теперь у перевозчика осталось только девять направлений.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) объявила о расследовании вынужденной посадки рейса Ryanair в Минске. Промежуточные выводы этого расследования будут представлены 25 июня.