«Ангарский маньяк» приговорен еще к 9 годам и 8 месяцам колонии за два убийства. Он уже отбывает два пожизненных срока

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Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, уже отбывающий два пожизненных заключения, признан виновным еще в двух убийствах и приговорен за них к 9 годам 8 месяцам лишения свободы.

Такое решение, сообщает ТАСС, вынес 4 июня Ангарский городской суд. «С учетом ранее вынесенных приговоров Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — уточнили в пресс-службе СК России по Иркутской области.

Третий срок Попков получил за убийство двух женщин в Ангарске в 1995 году. Тело одной из жертв так и не было найдено. «Ангарский маньяк» сам дал признательные показания в этих двух убийствах. От последнего слова в суде он отказался.

Первый пожизненный срок Михаил Попков получил в январе 2015 года за 22 убийства. В декабре 2018 года суд приговорил его ко второму пожизненному заключению. По состоянию на июнь 2021 года, в суде доказана его причастность к 83 убийствам и трем покушениям на убийство.

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