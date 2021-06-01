Прокуратура отказалась от иска о блокировке сайта «Российской ЛГБТ-сети»

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Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга отозвала иск о блокировке сайта движения «Российская ЛГБТ-сеть», так как не смогла найти доказательств наличия на ресурсе пропаганды ЛГБТ. Об этом пишет «Новая газета».

По словам юриста Александра Белика, который сотрудничает с «Российской ЛГБТ-сетью», «со стороны прокуратуры к иску не было приложено документов, подтверждающих наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Представители движения, в свою очередь, предоставили экспертное заключение о том, что все материалы на сайте имеют необходимую возрастную маркировку.

При этом юрист напомнил, что сейчас в суде Санкт-Петербурга рассматриваются еще два иска прокуратуры — о блокировке групп в фейсбуке и во «ВКонтакте». По мнению Белика, это может занять еще длительное время.

Претензии прокуратуры Санкт-Петербурга к «Российской ЛГБТ-сети» впервые появились в 2019 году из-за группы во «ВКонтакте». Закрыть сайт организации ведомство требовало два раза.

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