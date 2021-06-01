«Почему самолет должен английской аббревиатурой называться?» Глава «Ростеха» допустил проведение всенародного конкурса на новое имя для Sukhoi Superjet

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В России может быть проведен всенародный конкурс на новое название для лайнера SSJ Sukhoi Superjet. Об этом заявил глава Сергей Чемезов.

Мы создаем новую модификацию «Суперджета» (Sukhoi Superjet New), и эта работа еще впереди. Считаю, что название надо менять, конечно. Почему самолет российского производства должен английской аббревиатурой называться?

Чемезов отметил, что в компании пока не думали, как назвать самолет. «Может быть, объявим всероссийский конкурс», — сказал глава «Ростеха».

Предполагается, что модификация Sukhoi Superjet New будет завершена к 2023 году, стоимость разработки оценивается в 120-130 миллиардов рублей. Новая версия, в первую очередь, будет отличаться от старой более широким использованием российских комплектующих.

О возможном ребрендинге SSJ Чемезов говорил еще осенью 2019 года.

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