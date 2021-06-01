«Новая газета»: предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке Колва в Коми превышена в 500 раз
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Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реках Коми после утечки нефти из трубопровода компании «Лукойл» на реке Колве превышает норму до 500 раз. Об этом говорится в публикации «Новой газеты», журналисты которой в конце мая взяли пробы воды в реках Колва и Печора.
Первую пробу журналисты взяли 23 мая в Печоре, в 300 километрах от места аварии, вторую — 25 мая на Колве, в 160 километрах от места утечки нефти. Полученные пробы они направили в лабораторию Испытательного центра МГУ.
В первом случае предельно допустимая концентрация нефтепродуктов составила 0,106 миллиграмма нефти на кубический дециметр воды, что вдвое выше нормы. Во втором случае концентрация оказалась в 500 раз выше предельно допустимой: 25 миллиграммов нефти на кубический дециметр воды.
В лаборатории, проводившей анализ, заявили, что использование такой воды может оказать негативное влияние на деятельность рыбного хозяйства, а сброс такой воды в природные водоемы недопустим.
Мы не претендуем на всеобъемлющие выводы и понимаем, что нефть неравномерно распределяется по течению, поэтому в разные дни в одной части реки ее содержание будет выше, в другой — ниже. Однако само ее присутствие в 300 километрах от места аварии спустя две недели многое говорит об эффективности операции по купированию разлива и заставляет задуматься об объемах сырой нефти, попавших в водоемы.
11 мая нефть из трубопровода компании «Лукойл» попала в Колву в Ненецком автономном округе, а спустя меньше чем неделю дошла по рекам Уса и Печора до Коми. Из-за этого возникла угроза, что нефть попадет в Баренцево море.