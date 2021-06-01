Перейти к материалам

Я помогаю «Медузе»

Дмитрий Медведев назвал «справедливой» маркировку СМИ — «иностранных агентов»

Источник: Коммерсант

Заместитель председателя Совбеза РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев назвал «справедливой» маркировку СМИ, которые признаны «иностранными агентами». Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту». 

Медведев заявил, что такое понятие в законодательстве — «не наше изобретение», и оно встречается и в других странах.

У нас, кстати, в этом смысле еще достаточно либеральное законодательство, потому что в ряде случаев, в Соединенных Штатах Америки, в некоторых европейских странах это ведет сразу к запрету деятельности такого рода организации. 

Медведев также выразил точку зрения, что маркировка лучше позволяет читателю составить свое мнение о таком СМИ. 

Но согласитесь, что это справедливо. Как минимум те, кто пользуется таким источником информации, должен об этом знать и либо доверять этому источнику информации, либо меньше доверять. Это уже дело конкретного человека. 

Норма, позволяющая признать СМИ «иностранными агентами», появилась в 2017 году; с 2020 года такой статус могут получать и физические лица. Для признания СМИ «иностранным агентом» не нужно решения суда, это делает министерство юстиции.

Каждую публикацию СМИ — «иностранный агент» должно сопровождать специальной маркировкой, размер шрифта которой в два раза превышает шрифт остального текста.

В апреле СМИ — «иностранным агентом» была признана «Медуза». Всего в соответствующем реестре, который ведет Минюст, сейчас 20 записей. 

Еще о СМИ — «иноагентах»

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы

Дать денег
Реклама