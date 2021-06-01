Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Заместитель председателя Совбеза РФ, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев назвал «справедливой» маркировку СМИ, которые признаны «иностранными агентами». Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

Медведев заявил, что такое понятие в законодательстве — «не наше изобретение», и оно встречается и в других странах.

У нас, кстати, в этом смысле еще достаточно либеральное законодательство, потому что в ряде случаев, в Соединенных Штатах Америки, в некоторых европейских странах это ведет сразу к запрету деятельности такого рода организации.

Медведев также выразил точку зрения, что маркировка лучше позволяет читателю составить свое мнение о таком СМИ.

Но согласитесь, что это справедливо. Как минимум те, кто пользуется таким источником информации, должен об этом знать и либо доверять этому источнику информации, либо меньше доверять. Это уже дело конкретного человека.

Норма, позволяющая признать СМИ «иностранными агентами», появилась в 2017 году; с 2020 года такой статус могут получать и физические лица. Для признания СМИ «иностранным агентом» не нужно решения суда, это делает министерство юстиции.

Каждую публикацию СМИ — «иностранный агент» должно сопровождать специальной , размер шрифта которой в два раза превышает шрифт остального текста.

В апреле СМИ — «иностранным агентом» была признана «Медуза». Всего в соответствующем реестре, который ведет Минюст, сейчас 20 записей.

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