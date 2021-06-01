«АвтоВАЗ» остановит производство на два дня из-за нехватки комплектующих

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«АвтоВАЗ» на два дня остановит выпуск некоторых моделей автомобилей из-за нехватки комплектующих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

2 и 3 июня будет приостановлено производство автомобилей на сборочных линиях № 1 (Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan, Sandero) и № 5 (Lada Granta).

«АвтоВАЗ» подчеркнул, что приостановка производства не повлияет на доступность автомобилей в дилерских центрах.

Каких именно комплектующих не хватает на «АвтоВАЗе», производитель не уточнил. По словам источников «Коммерсанта», речь идет о компонентах Bosch. Ранее сообщалось, что Bosch поставляет «АвтоВАЗу» гидроагрегаты тормозной системы, датчики скорости, генераторы, стартеры, датчики кислорода.

Один из собеседников «Коммерсанта» сообщил, что нехватка комплектующих Bosch связана с ужесточением коронавирусных ограничений в Малайзии, где у Bosch расположены три производственных предприятия, а также отдел исследований и разработок.

Lada Granta — самая продаваемая модель как в линейке самого «АвтоВАЗа», так и на российском рынке в целом. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-апреле 2021 года в России было продано 44,2 тысячи машин этой модели, что на 35% больше, чем годом ранее.

В апреле 2021 года «АвтоВАЗ» уже останавливал сборку Lada Granta на два дня из-за отсутствия комплектующих. Сообщалось, что в тот раз причиной остановки стало отсутствие наконечников рулевой тяги.

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