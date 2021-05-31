СК России возбудил уголовные дела о размещении портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка»

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Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма» (354.1 УК РФ) из-за размещения портретов Гитлера, Геббельса и Власова на сайте акции «Бессмертный полк», сообщает «Интерфакс».

В числе фигурантов уголовных дел, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области, «а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух».

Она также отметила, что проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева.

Статья 354.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проводилась в онлайн-формате из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Все желающие могли разместить на сайте «Банк Памяти» фото участников Великой Отечественной войны, которые потом транслировали в интернете, на ТВ и на медиа-экранах в формате виртуального шествия.

В 2020 году в трансляции «Бессмертного полка» также попали фотографии нацистских преступников, в том числе Адольфа Гитлера. Отправителей фотографий установили и судили по обвинению в реабилитации нацизма.

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