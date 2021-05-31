Правительство предложило предоставить Минюсту доступ к данным НКО, составляющим банковскую тайну

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий кредитные организации предоставлять министерству юстиции по его запросу доступ к сведениям об операциях и счетах некоммерческих организаций (НКО), составляющим банковскую тайну.

Сейчас Минюст запрашивает финансовые документы непосредственно у НКО, при этом организации могут предоставить неполную информацию или вовсе не предоставить ее, сказано в пояснительной записке к документу.

Российские законы уже позволяют Минюсту запрашивать и получать информацию о финансово-хозяйственной деятельности НКО у кредитных организаций, но сейчас банки отказываются сообщать информацию, являющуюся банковской тайной.

Внесение соответствующих изменений, сказано в пояснительной записке, позволит министерству и его территориальным органам осуществлять надзор за деятельностью некоммерческих организаций в полном объеме.

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