Двух участников перестрелки в «Москва-Сити» приговорили к 15 и 16 годам колонии
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Пресненский суд Москвы вынес приговор Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову — бывшим охранникам бизнесмена Гавриила Юшваева, обвиняемым по делу о перестрелке в деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом «Медузе» сообщил пресс-секретарь Пресненского суда.
Хамидову назначили 15 лет колонии строгого режима, Исмаилову — 16 лет колонии строгого режима. Обоих признали виновными в хулиганстве, незаконном приобретении и ношении оружия, а также покушении на убийство.
Сторона обвинения запрашивала для Хамидова 18 с половиной лет лишения свободы, для Исмаилова — 19 с половиной лет. Также обвинение просило назначить каждому из них штраф миллион рублей.
По версии обвинения, Исмаилов был начальником охраны Юшваева и отдал команду открыть огонь в «Москва-Сити». Хамидов активно участвовал в конфликте и стрелял в упор в одного из участников перестрелки.
Оба подсудимых утверждали, что не знакомы друг с другом и в перестрелке не участвовали.
Также обвиняемым по делу проходит чемпион России по кикбоксингу Саид Асадулаев.
Ранее в деле было еще трое обвиняемых — спецназовец Росгвардии Дмитрий Якобсон, а также охранники Кирилл Титаренко и Платон Койда. По версии СК, они участвовали в конфликте с охраной Юшваева. Позднее дело против них закрыли за отсутствием состава преступления.
В феврале 2019 года из московского управления СК уволились семь следователей. Одним из них был следователь по делу о перестрелке в «Москва-Сити» Левон Агаджанян. В декабре 2020 года Агаджаняна задержали, его обвиняют в фальсификации доказательств по этому делу.