В Новосибирской области возбудили дело против инспектора ДПС, который «непроизвольно» выстрелил в голову оказавшему сопротивление мужчине

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В отношении старшего инспектора ДПС из Новосибирской области возбудили уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщает управление СК по Новосибирской области, 28 мая инспектор сопровождал в служебный автомобиль мужчину для установления его личности. Этому начал препятствовать 19-летний знакомый мужчины.

Сотрудник ДПС стал наносить молодому человеку удары руками и ногами, после чего вынул из кобуры табельный пистолет и, направив его на молодого человека, «непроизвольно» выстрелил тому в голову, сообщил СК.

Управление МВД по Новосибирской области сообщило, что 28 мая инспекторы ДПС преследовали автомобиль, который не выполнил требование об остановке. Машина остановилась у придорожного отеля, из нее выбежали несколько человек и попытались скрыться. Инспекторы задержали одного из них. Двое остальных вернулись и попытались воспрепятствовать задержанию, один из них оказал активное сопротивление. В ходе борьбы инспектор случайно в него выстрелил. Сотрудники ДПС вызвали пострадавшему скорую помощь, он был госпитализирован. Остальные двое мужчин задержаны.

Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» опубликовала в своем паблике в ВК видеозапись с пострадавшим. Неназванный подписчик паблика сообщил, что он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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