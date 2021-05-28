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В Саратовской области группу подростков задержали по подозрению в создании экстремистского сообщества

Источник: РИА Новости

В Саратовской области задержаны восемь подростков, которых подозревают в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.  

Как пишет Baza, сообщество под названием «Правая гвардия» (второе наименование — «Объединение славян Саратовской области») саратовские школьники ультраправых взглядов организовали в декабре 2020 года. По данным следствия, они намеревались совершать преступления против представителей ЛГБТ, лиц нерусской национальности и атеистов. 

По данным Baza, 27 мая сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росгвардии провели 14 обысков у подозреваемых подростков. У них нашли пневматическое оружие, ножи, биты и нацистскую символику. 

Всего по делу проходят 14 человек, пишет Baza. Четверо из них подозреваются в создании сообщества, остальные — в участии. 

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