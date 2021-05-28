В проливе Босфор временно остановили движение из-за аварии на нефтяном танкере

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Администрация пролива Босфор в Стамбуле приостановила движение из-за аварии на 249-метровом нефтеналивном танкере «Рава». Об этом сообщило турецкое издание Sabah.

Во время следования через Босфор у танкера отказали двигатели. Судно начало дрейфовать к берегу. К нему выслали буксиры, которые с помощью тросов остановили танкер в 300 метрах от береговой линии.

Ожидается, что движение по Босфору возобновится в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на администрацию провинции Стамбул.

По данным сервиса Vessel finder, танкер «Рава» ходит под флагом Хорватии. Судно следовало в испанский порт Картахена.

Обновлено. Движение по Босфору возобновлено, сообщили РИА Новости в береговой охране Турции.

Босфор соединяет Черное и Мраморное моря. Это самый узкий межконтинентальный пролив в мире.

В марте 2021 года движение судов по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря, было заблокировано почти на неделю из-за контейнеровоза «Эвер Гивен», который сел на мель во время прохода канала.

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