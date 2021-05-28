Производители яиц предупредили о риске дефицита. Минсельхоз с ними не согласился

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Производители куриных яиц заявили, что из-за «критического снижения» закупочных цен и роста издержек они будут вынуждены задуматься о сокращении поголовья несушек. Это в свою очередь приведет к дефициту продукции, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей рынка.

По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, себестоимость в птицеводстве в среднем за последний год увеличилась на 20–25% из-за удорожания зерна, кормовых добавок, инкубационных яиц, упаковки и прочего.

Глава птицефабрики «Синявинская» — одного из крупнейших производителей яиц — Артур Холдоенко надеется совместно с ритейлерами выработать «механизм справедливого ценообразования», чтобы не допустить нехватки продукции.

Ритейлеры в свою очередь снижение закупочной цены яиц критичным не считают. Цены в мае действительно упали примерно на 10–15% по сравнению с апрелем, но они все равно выше, чем год назад, сообщил представитель «Ленты». Сотрудник еще одного ритейлера заявил, что динамика снижения цен на яйца в апреле-мае примерно такая же, как из года в год, поэтому «катастрофы нет».

В Минсельхозе также не ожидают дефицита яиц на внутреннем рынке, сообщает «Интерфакс». Текущую ситуацию на рынке птицеводческой продукции министерство оценивает как «стабильную и комфортную для дальнейшего наращивания объемов производства». При этом Минсельхоз подтверждает, что стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, а второй категории — на 10,9%. Снижение цен в министерстве связывают с сезонным фактором, а также с замедлением или прекращением роста цен на зерновые культуры — основные компоненты кормов.

В России ранее ввели госрегулирование цен на сахар и подсолнечное масло, цены на которые резко выросли. В начале марта Минсельхоз объявил, что договорился с производителями о сдерживании цен на мясо птицы и яйца.

В середине апреля крупные российские производители кондитерских изделий предупреждали о повышении цен на свою продукцию из-за подорожавшего сырья, в том числе яиц.

В середине мая сообщалось, что Минсельхоз готовит новые меры регулирования рынка сахара. Производители тогда заявили, что цены на этот продукт могут еще больше вырасти.

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