Минцифры предложило освободить государственные СМИ от обязанности отчитываться об иностранном финансировании

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство цифрового развития РФ предложило освободить государственные СМИ от обязанности предоставлять отчеты об иностранном финансировании. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, на него обратила внимание «Парламентская газета».

Отменить отчеты об иностранном финансировании предлагается для СМИ, учредителями которые являются федеральные органы власти, учрежденные ими организации или организации, деятельность которых финансируется за счет федерального бюджета.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искаженной картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих СМИ».

Сейчас и государственные, и частные российские СМИ обязаны ежеквартально предоставлять в Роскомнадзор отчеты об иностранном финансировании. К нему относится, в частности, деньги от других государств, иностранных компаний и граждан, некоммерческих организаций из списка «иностранных агентов».

Роскомнадзор публикует на своем сайте списки СМИ, которые отчитываются об иностранном финансировании. Как отмечает «Медиазона», в последнем списке (за первый квартал 2021 года) упоминаются в том числе государственное информагентство ТАСС и государственный телеканал RT.

В конце апреля Минюст включил «Медузу» в реестр СМИ-«иностранных агентов», объяснив это иностранным финансированием. Позднее стало известно, что «Медузу» признали «иноагентом» после обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова.

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