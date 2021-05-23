Кевина Спейси позвали сниматься в новом фильме впервые после обвинений в сексуальных домогательствах

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Американский актер Кевин Спейси получил роль в итальянском фильме «Lʼuomo Che Disegno Dio» («Человек, который нарисовал бога»), сообщает ABC News.

Съемки в картине, режиссером которой будет Франко Неро, станут первой работой Спейси в кино после того, как его несколько лет назад обвинили в сексуальных домогательствах. В фильме также снимется Ванесса Редгрейв — супруга Неро.

«Я счастлив, что Кевин согласился участвовать в моем фильме. Я считаю его великим актером и не могу дождаться начала съемок», — заявил Неро. Спейси пока участие в новом проекте никак не прокомментировал.

В 2017 году актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Позже схожие обвинения выдвинули в адрес Спейси еще около 30 человек. Актер свою вину категорически отрицает, в судах обвиняющие Спейси не добились решения в свою пользу.

На фоне скандала Спейси был уволен из сериала «Карточный домик», в котором играл роль политика Фрэнка Андервуда. Его последней на настоящий момент работой, судя по данным базы IMDB, стало участие в фильме «Гор» об американском писателе Горе Видале. Эта лента завершена, но дата ее выхода на экраны не назначена.

Франко Неро известен в первую очередь как актер, снимавшийся в итальянских «спагетти-вестернах». В качестве режиссера он пока снял два фильма, один из которых короткометражный.

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