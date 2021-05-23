Бывший гендиректор «Би-би-си» ушел с поста в Национальной галерее из-за расследования об интервью принцессы Дианы

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Бывший генеральный директор Британской телерадиовещательной корпорации лорд Тони Холл ушел с поста председателя Национальной галереи. Такое решение Холл принял после того, как были обнародованы о знаменитом интервью принцессы Дианы, сообщает BBC News.

«Оставаться на этом посту означало бы отвлекать внимание от учреждения, о котором я глубоко забочусь», — цитирует Independent комментарии Холла в связи с отставкой.

Холл в 1996 году возглавлял новостную службу «Би-би-си» и при нем проводилось первое расследование, связанное с интервью принцессы Дианы журналисту Мартину Баширу. Это расследование, как объявила корпорация, было проведено «крайне неэффективно». Башир был уволен из «Би-би-си» из-за подозрений, что он использует поддельные документы, чтобы получить интервью у знаменитостей. Однако в 2016 году, когда Холл был гендиректором корпорации, Башира вновь приняли на работу.

Холл покинул пост гендиректора «Би-би-си» в 2020 году. Председателем Национальной галереи он был около года.

Мартин Башир был уволен из «Би-би-си» без выходного пособия в мае 2021 года.

После публикации итогов расследования обстоятельств, при которых принцесса Диана дала свое согласие на интервью Баширу, ее сыновья принцы Уильям и Гарри выступили с заявлениями. Принц Уильям, в частности, заявил, что принцессу Диану «подвел не только бесчестный журналист, но и руководство „Би-би-си“, которое закрыло глаза на ситуацию вместо того, чтобы задавать жесткие вопросы».

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