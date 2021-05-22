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В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле самолета Су-30СМ

Источник: ТАСС

В Крыму на военном аэродроме Саки два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Южного военного округа подтвердили, что произошло «нештатное срабатывание системы катапультирования». Там подчеркнули, что оба летчика живы и что в результате произошедшего никто не пострадал. 

В то же время, по данным источников ТАСС и «Интерфакса», техник самолета получил ожоги. 

В марте нештатное срабатывание системы катапультирования произошло на аэродроме в Калужской области при запуске двигателей бомбардировщика Ту-22МЗ. В результате инцидента погибли три человека. 

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