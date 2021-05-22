В Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле самолета Су-30СМ

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В Крыму на военном аэродроме Саки два летчика катапультировались из стоящего на земле истребителя Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Южного военного округа подтвердили, что произошло «нештатное срабатывание системы катапультирования». Там подчеркнули, что оба летчика живы и что в результате произошедшего никто не пострадал.

В то же время, по данным источников ТАСС и «Интерфакса», техник самолета получил ожоги.

В марте нештатное срабатывание системы катапультирования произошло на аэродроме в Калужской области при запуске двигателей бомбардировщика Ту-22МЗ. В результате инцидента погибли три человека.

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