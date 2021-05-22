Россиянам при первом получении паспорта будут дарить экземпляр Конституции

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Россиянам, впервые получающим паспорт, будут дарить экземпляр Конституции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Это решение коснется как 14-летних граждан РФ, получающих свой первый паспорт, так и иностранцев, которые приняли российское гражданство.

Как подчеркнули в пресс-службе правительства, это «позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике России».

Новая мера вступит в силу с 1 июля.

Вручать экземпляр Конституции вместе с паспортом летом 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Менее чем за месяц до этого в основной закон страны были приняты поправки, существенно расширяющие президентские полномочия и дающие возможность самому Путину оставаться на посту до 2036 года.

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