Письмо Эйнштейна с формулой E=mc² продали на аукционе за 1,2 миллиона долларов

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Письмо ученого Альберта Эйнштейна, содержащее формулу E=mc², было продано на аукционе в США за 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщает «Би-би-си».

Итоговая сумма, которую покупатель заплатил за письмо, оказалась в три раза выше прогнозируемой экспертами.

Письмо на немецком языке датируется 26 октября 1946 года, оно адресовано физику Людвику Зильберштейну, который оспаривал некоторые теории Эйнштейна. Письмо было частью архива, который продавали родственники Зильберштейна.

Всего в мире известны лишь четыре рукописных текста Эйнштейна, в которых содержится формула E=mc².

Формула E=mc² была выведена Эйнштейном в 1905 году. Она показывает прямую зависимость полной энергии физического объекта в состоянии покоя от его массы (эквивалентность массы и энергии).

Формула E=mc² — одна из наиболее известных формул в физике и широко используется популяризаторами науки.

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