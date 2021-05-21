Вдову основателя Tut.by Юлию Чернявскую поместили под домашний арест

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Вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская находится под домашним арестом. Об этом вечером 20 мая сообщило само издание.

Как отмечает Tut.by, к Чернявской «относятся уважительно и корректно». С ее адвоката взяли подписку о неразглашении.

Суть обвинений, предъявленных Чернявской, не уточняется. Днем 20 мая сообщалось, что она была на допросе в департаменте финансовых расследований; до этого ее местоположение не было известно на протяжении двух суток.

Родственники Чернявской не знали, где она находится, со второй половины дня 18 мая. В тот день она перенесла гипертонический криз, после чего ее направили в больницу в Минске в сопровождении оперативника, а затем выписали и увезли в неизвестном направлении.

18 мая власти Белоруссии сообщили о возбуждении уголовного дела против руководителей Tut.by по статье об уклонении от уплаты налогов. Сайт издания заблокировали, дома у многих его сотрудников провели обыски. По состоянию на данный момент под стражей находятся 14 сотрудников Tut.by.

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