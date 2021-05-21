В коллекторе в Ростовской области из-за выброса метана погибли десять человек
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Обновлено. Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи сообщил, что количество погибших увеличилось до 10 человек.
Семь человек погибли в коллекторе в Ростовской области, отравившись газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района. Всего, по данным ТАСС, в коллекторе работали 14 человек — пятерых доставили в больницу в Таганроге, поиски еще двоих продолжаются.
В то же время РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что погибли семь из восьми рабочих.
Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту инцидента. На место происшествия, помимо спасателей, выехали следователи и криминалисты СК. По данным ТАСС, причиной гибели рабочих стал выброс метана.
Опасность работ в коллекторах заключается в высоких концентрациях азота, сероводорода, углекислого газа, метана и аммиака. Как отмечает РИА Новости, с наступлением теплой погоды процесс образования и накопления ядовитых веществ в резервуарах усиливается.